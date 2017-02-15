На дорогах Камчатского края: 14 февраля

15.02.2017 14:56:25 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 18 столкновений без пострадавших и два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили различные травмы.



Выявлены два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выявлен один пешеход, нарушивший Правила дорожного движения. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены два гражданина.



14 февраля в 08:15 в г. Елизово на улице Магистральная напротив дома №52А 31-летняя елизовчанка, управляя автомашиной «Тойота Креста», выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «Сузуки Эскудо» под управлением 38-летнего гражданина. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Сузуки» и его 28-летняя пассажирка. Обоим пострадавшим медики назначили амбулаторное лечение.

В этот же день в 21:25 в г. Петропавловске-Камчатском в районе дома №2 по проспекту Победы 58-летний житель краевой столицы, управляя рейсовым автобусом «ДЭУ», во время посадки и высадки пассажиров на автобусной остановке, не убедившись в том, что пассажиры закончили выход из салона автобуса, начал движение с открытой дверью, в результате чего допустил выпадение 52-летней женщины из автобуса на проезжую часть, при этом зажав ей дверью правую ногу. В результате происшествия пассажирка получила телесные повреждения, она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение камчатской краевой больницы.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю