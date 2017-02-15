Facebook: Софья Касатонова

15.02.2017 13:21:41 (GMT+12)
Дорогие коллеги, друзья, партнеры и единомышленники. Пора поделиться радостной и очень важной для меня новостью. С 1 февраля я работаю в нашем любимом и единственном Камчатском театре драмы и комедии в должности Главного администратора. За две недели, проведённые "по ту сторону" спектаклей и роскошных мероприятий, могу сказать, что наш Театр - средоточие талантливых, маститых, увлечённых своим делом и просто любящих Искусство профессионалов. Насколько сильна наша труппа по отзывам как приезжих высоких гостей, так и камчадалов, настолько же слаженно работает команда технического и организационного обеспечения. Коллектив численностью почти в 100 человек имеет свои традиции, которые неуклонно соблюдаются из поколения в поколение. Впереди, безусловно, много работы, много планов и идей. И я верю, что все получится, ведь наш Театр достоин полных залов, бурных оваций и восторгов.
14 февраля мы продолжали отмечать день Студента (мероприятие было перенесено с 25 января). Молодёжная постановка "Собаки", сорвавшая шквал аплодисментов и мастерски срежиссированная Еленой Зориной, предварялась множеством интересных активностей. Выступал инструментальный дуэт "Грани", на паркете вместе со зрителями танцевали ребята из коллектива "Бретань", гости могли нарисовать картины песком на красивом лайт-боксе, выиграть пригласительные в викторине, специально подготовленной и проведённой красавицами Екатериной Пивинской и Светланой Дударевой. Но главным сюрпризом была фото-зона "Селфи в театральном костюме": гости превращались в королей и принцесс, рыцарей и прекрасных дам. Помочь в реализации всех идей вызвались ребята из Молодёжного Парламента и Молодежного Правительства Камчатского края. Любите друг друга и сохраняйте молодость в душе! С праздником!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1876597755942545&set=pcb.1876598929275761&type=3&theater
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