Facebook: Алексей Гаврилов

15.02.2017 13:20:24 (GMT+12)

Сегодня я работаю учеником начальника газовой котельной N1. Хожу тенью за настоящим начальником. Жизнь идет своим чередом - лаборант химанализа Людмила с утра делает проверку всех соединений газопровода на предмет выявления утечек газа, слесаря чистят фильтр на одном из насосов, часть персонала в учебном классе занимаются обучением, оператор следит за параметрами работы оборудования. Надеюсь в итоге сделать интересный материал об одном дне из жизни котельной. Ну, не всем же покорять космос и вершить судьбы родины. Кто-то должен просто давать тепло в батареи и горячую воду в краны.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179792755473290&set=pcb.1179792812139951&type=3&theater



