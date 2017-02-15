Facebook: Алексей Гаврилов

15.02.2017 13:20:24 (GMT+12)
Сегодня я работаю учеником начальника газовой котельной N1. Хожу тенью за настоящим начальником. Жизнь идет своим чередом - лаборант химанализа Людмила с утра делает проверку всех соединений газопровода на предмет выявления утечек газа, слесаря чистят фильтр на одном из насосов, часть персонала в учебном классе занимаются обучением, оператор следит за параметрами работы оборудования. Надеюсь в итоге сделать интересный материал об одном дне из жизни котельной. Ну, не всем же покорять космос и вершить судьбы родины. Кто-то должен просто давать тепло в батареи и горячую воду в краны.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179792755473290&set=pcb.1179792812139951&type=3&theater
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