Facebook: Константин Слыщенко

15.02.2017 13:19:17 (GMT+12)

Прошло заседание комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Рассматривалось много вопросов, но самое главное - рассматривался вопрос о разрешении легковому транспорту движения в границах водоохранных зон, что очень актуально для Камчатки. Пока отклонили, я назначен ответственным от Комитета по доработке законопроекта.



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