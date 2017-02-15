Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 15 февраля 2017 года

15.02.2017 11:31:35 (GMT+12)

УБИЙЦЫ ЗА РУЛЁМ. Как доехать… до тюрьмы?



НЕ ДОНБАСС. Почему беженцы остаются на Камчатке?



ЧЁРНЫЕ ПАРУСА. Что не красит Петропавловск?



ЛЮБОВЬ БЕЗ БРАКА. Кому на полуострове замуж невтерпёж?



БОЧКА И ПОЧКА. Кто научит правильно говорить?



БЕСПЛАТНОЕ МУЧЕНИЕ. Выгодно ли болеть в наше время?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 15 февраля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru

