Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 15 февраля 2017 года

15.02.2017 11:31:35 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 15 февраля 2017 года

УБИЙЦЫ ЗА РУЛЁМ. Как доехать… до тюрьмы?

НЕ ДОНБАСС. Почему беженцы остаются на Камчатке?

ЧЁРНЫЕ ПАРУСА. Что не красит Петропавловск?

ЛЮБОВЬ БЕЗ БРАКА. Кому на полуострове замуж невтерпёж?

БОЧКА И ПОЧКА. Кто научит правильно говорить?

БЕСПЛАТНОЕ МУЧЕНИЕ. Выгодно ли болеть в наше время?

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 15 февраля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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