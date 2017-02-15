Пять команд городской интеллектуальной конкурс-игры «Что? Где? Когда?» вышли в финал

15.02.2017 11:04:01 (GMT+12)

19 школьных команд сражались за право пройти в финал игры во вторник, 14 февраля, на базе информационного центра по атомной энергии. Свой интеллект и эрудицию демонстрировали ученики 9-11-х классов. Ребята отвечали на вопросы в различных областях, демонстрировали логическое мышление. В результате четырех полуфинальных игр в финал вышли пять команд.



Как сообщили организаторы мероприятия, финал конкурса-игры состоится в следующий вторник, 21 февраля. За победу будут бороться пять команд-финалистов: команда «КОТ» средней школы № 45; команда «ГСС» Городского Совета старшеклассников города Петропавловска-Камчатского; команда «Одаренные» - средняя школа № 40; команда «Проклятые ботаники» средней школы № 33 с углубленным изучением отдельных предметов; команда «SchoolTimes» - средняя школа № 26.



Добавим, игра школьной лиги «Что? Где? Когда?» в таком формате проходила впервые. Учредителем выступило Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Организаторами стали Дом детского творчества «Юность» и Городской Совет старшеклассников города Петропавловска-Камчатского.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.