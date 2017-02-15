Обзор газеты "Камчатское время" за 17 февраля 2017 года

15.02.2017 10:55:38 (GMT+12)

Обзор газеты "Камчатское время" за 17 февраля 2017 года

ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ ГОРОД-ПОРТ! Губернатор Владимир Илюхин провёл рабочую встречу с представителями датской судоходной компании Maersk Line.

ВЕРА НЕ ГОРИТ! В Елизове состоялась церемония освящения храма во имя Святой Живоначальной Троицы.

ДАДИМ ОТПОР НАЛЕДИ! Градоначальник Петропавловска Виталий Иваненко потребовал от коммунальщиков незамедлительно начать активные работы по очистке от снега и наледи проездов к школам и детским садам.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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