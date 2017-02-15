Обзор газеты "Камчатское время" за 17 февраля 2017 года

15.02.2017 10:55:38 (GMT+12)

ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ ГОРОД-ПОРТ! Губернатор Владимир Илюхин провёл рабочую встречу с представителями датской судоходной компании Maersk Line.



ВЕРА НЕ ГОРИТ! В Елизове состоялась церемония освящения храма во имя Святой Живоначальной Троицы.



ДАДИМ ОТПОР НАЛЕДИ! Градоначальник Петропавловска Виталий Иваненко потребовал от коммунальщиков незамедлительно начать активные работы по очистке от снега и наледи проездов к школам и детским садам.