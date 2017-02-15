Обзор газеты "Камчатское время" за 17 февраля 2017 года

15.02.2017 10:55:38 (GMT+12)
ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ ГОРОД-ПОРТ! Губернатор Владимир Илюхин провёл рабочую встречу с представителями датской судоходной компании Maersk Line.
ВЕРА НЕ ГОРИТ! В Елизове состоялась церемония освящения храма во имя Святой Живоначальной Троицы.
ДАДИМ ОТПОР НАЛЕДИ! Градоначальник Петропавловска Виталий Иваненко потребовал от коммунальщиков незамедлительно начать активные работы по очистке от снега и наледи проездов к школам и детским садам.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+