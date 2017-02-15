«Парад саней» пройдёт на Камчатке в рамках открытия «Берингии-2017»

15.02.2017 10:45:31 (GMT+12)

Жителей Камчатки приглашают к участию в семейном конкурсе «Парад саней». Мероприятие пройдёт 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в рамках праздника открытия традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия».



«Гости открытия "Берингии" - не просто зрители, а полноценные участники праздничной программы. Для взрослых и детей подготовлено множество различных конкурсов и викторин. Отдельное внимание уделено семейным состязаниям, в которых каждый сможет показать свою спортивную сноровку, смекалку. Возможность проявить творческие способности и креативность гостям мероприятия предоставит конкурс «Парад саней», организованный одним из партнёров праздника», - рассказали в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2017».



Принять участие в «Параде саней» могут лица, достигшие 12 лет. Заявить к смотру можно как индивидуальные, так и групповые работы. К участию принимаются сани любого размера, формы, цвета и фактуры. В оформлении можно использовать любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не мешающие движению санок и не представляющие опасности для окружающих.



«Сани должны быть заблаговременно красиво, оригинально и ярко оформлены. Приветствуется соответствие костюма пассажира или автора общей тематике работы. Каждое транспортное средство должно быть оригинально представлено - звуковое сопровождение или группа поддержки добавят баллов участникам. Победителям и призёрам будут вручены дипломы памятные подарки», - сообщили организаторы конкурса.



Лучшие работы будут выбраны в 4-х номинациях: самые креативные, самые многофункциональные, самое яркое санное выступление (презентация, съезд с горки), приз зрительских симпатий.



Узнать более подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно по телефону: 34-06-01. Заявки принимаются до 22 февраля.



Напомним, открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 25 февраля. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.