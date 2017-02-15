На Камчатке сотрудники МЧС России спасли ребенка, которого уносило на льдине

15.02.2017 10:45:32 (GMT+12)
На Камчатке в городе Вилючинск инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю спасли школьника, которого в бухте Крашенинникова уносило на льдине в сторону океана.
Сообщение о происшествии поступило днем 14 февраля. Как стало известно, мальчишки гуляли в районе пирса, который расположен на берегу бухты. Один из ребят - четвероклассник Дмитрий - решил прыгнуть на льдину. Неожиданно ее начало уносить от берега.
«Мы прибыли к месту происшествия минут через 15 после того, как узнали об инциденте. К этому времени мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Оперативно спустили на воду надувную лодку на веслах», - рассказывает руководитель Вилючинского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Александр Меркулов.
Его коллега - госинспектор ГИМС Дмитрий Пустовалов - уже через несколько минут добрался до ребенка и помог ему перебраться со льдины в лодку. Спустя еще несколько минут оба причалили к берегу, где сотрудники МЧС России передали ребенка врачам «неотложки». Медицинская помощь мальчику не потребовалась.
«Трагедии удалось избежать благодаря четким и, самое главное, своевременным действиям сотрудников МЧС России», - отметил ВрИО начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Юрий Карташев.
Инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю в очередной раз рекомендуют родителям провести с детьми дополнительные беседы об опасности выхода на лед. Помните, бухта Крашенинникова зимой полностью не замерзает, время от времени к берегу бухты в район пирса приносит отдельные льдины, которые при изменении направления ветра может уносить в сторону океана. Расскажите детям, что опасности можно избежать, если соблюдать простые правила поведения на водоемах.
В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по единому номеру вызова пожарных и спасателей – «101» (единый номер для вызова как с мобильных, так и со стационарных телефонов).
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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