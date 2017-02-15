Демон Алкоголь собирает жертв

15.02.2017 10:10:04 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Елизово. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



По версии следствия, вечером 7 декабря 2016 года 46-летний обвиняемый находясь в своей квартире распивал спиртные напитки со своим 35-летним знакомым.

В ходе распития алкоголя, и последующей ссоры, возникшей из-за того, что 35-летний мужчина попытался украсть планшетный компьютер у обвиняемого,

последний ножом нанес своему гостю множественные колото-резанные ранения, от которых тот скончался.

Обвиняемый ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (ч.4 ст.111, ст.158, ст.256 УК РФ).

После совершения убийства пытался скрыть следы преступления, помыв нож и сняв с себя верхнюю одежду, испачканную в крови потерпевшего.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения

и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.



Следственным отделом по Тигильскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Тигиль. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).



По версии следствия, ночью 13 февраля 2017 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находясь в своей квартире, расположенной в селе Тигиль в ходе ссоры со своим знакомым, деревянным брусом нанес многочисленные телесные повреждения по голове последнего, от которых потерпевший скончался на месте преступления.



Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



