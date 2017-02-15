УФССП России по Камчатскому краю информирует

15.02.2017 10:07:38 (GMT+12)

16 февраля руководитель УФССП России по Камчатскому краю Валериан Жеребятьев примет граждан, которые территориально относятся к Мильковскому и Усть-Камчатскому отделам судебных приставов. Прием состоится в режиме видеосвязи. В этот день с посетителями будут общаться также и начальники отделов — старшие судебные приставы подразделений.



20 февраля заместитель руководителя Управления Наталия Герасимова примет граждан с 10 до 13 часов в Петропавловск-Камчатском городском отделе № 2 (пр.50 лет Октября, д.17/3).



Записаться на прием, а также получить дополнительную информацию можно по телефону 268-739. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).







Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



