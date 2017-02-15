Курильские острова - территория России, присвоение названий является суверенным правом

15.02.2017 06:12:24 (GMT+12)
В Кремле заявили, что острова Курильской гряды являются территорией РФ и их наименование - это суверенное право России.
На просьбу журналистов прокомментировать протест японской стороны в связи с присвоением названий пяти Курильским островам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ. И поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве".
"Позиция Японии хорошо известна", - добавил Д.Песков.
В минувшую субботу было опубликовано распоряжение главы правительства РФ Дмитрия Медведева, согласно которому географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области в пределах территориального моря Российской Федерации присвоены имена "генерал-лейтенанта Деревянко, генерал-лейтенанта Гнечко, государственного деятеля, дипломата Громыко, губернатора Фархутдинова, капитана дальнего плавания Щетининой".
(Интерфакс).
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