Курильские острова - территория России, присвоение названий является суверенным правом

15.02.2017 06:12:24 (GMT+12)

В Кремле заявили, что острова Курильской гряды являются территорией РФ и их наименование - это суверенное право России.



На просьбу журналистов прокомментировать протест японской стороны в связи с присвоением названий пяти Курильским островам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ. И поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве".



"Позиция Японии хорошо известна", - добавил Д.Песков.



В минувшую субботу было опубликовано распоряжение главы правительства РФ Дмитрия Медведева, согласно которому географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области в пределах территориального моря Российской Федерации присвоены имена "генерал-лейтенанта Деревянко, генерал-лейтенанта Гнечко, государственного деятеля, дипломата Громыко, губернатора Фархутдинова, капитана дальнего плавания Щетининой".



(Интерфакс).