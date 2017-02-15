Официальные курсы ЦБ РФ с 15 февраля - 57,7388 руб./$1 и 61,2955 руб./EUR1

15.02.2017 06:11:14 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 февраля, составляет 57,7388 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,56%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 15 февраля, составляет 61,2955 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,77%.



(Интерфакс).