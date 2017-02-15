Доброе утро, Камчатка!

15.02.2017 05:36:03 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 15 февраля 2017 года. По старому стилю — 2 февраля.

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Утр.

По мусульманскому календарю — 19 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По еврейскому календарю — 19 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси.

День чествования участников боевых действий на территории других государств на Украине.

Международный день детей, больных раком.

Сретение Господне у восточных христиан.

День государственности Сербии (День первого сербского восстания).

День национального флага Канады.

15 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1820  Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.

1895  День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных.

1919  День рождения Большого Драматического Театра им. Горького (ныне БДТ имени Товстоногова).

1947  В СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.

1989  Завершился вывод советских войск из Афганистана.

1994  Официально введен Штандарт Президента РФ — символ президентской власти в России.

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1564  Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.  

1710  Людовик XV, король Франции (1715-1774).  

1786 Мария Романова, великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.  

1798  Михаил Нарышкин, русский дворянин, декабрист.  

1823  Ли Хунчжан, китайский сановник.  

1861 Альфред Норт Уайтхед, британский математик, логик, философ.  

1862  Савва Морозов, российский предприниматель и меценат.

1866  Паоло Трубецкой, итальянский скульптор русского происхождения.  

1906  Муса Джалиль, татарский и советский поэт, Герой Советского Союза.  

1909  Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.  

1923 Елена Боннэр, советский и российский общественный деятель, правозащитник, диссидент, публицист.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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