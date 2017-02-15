Доброе утро, Камчатка!

15.02.2017 05:36:03 (GMT+12)

Сегодня среда, 15 февраля 2017 года. По старому стилю — 2 февраля.



Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Утр.



По мусульманскому календарю — 19 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По еврейскому календарю — 19 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси.



День чествования участников боевых действий на территории других государств на Украине.



Международный день детей, больных раком.



Сретение Господне у восточных христиан.



День государственности Сербии (День первого сербского восстания).



День национального флага Канады.



15 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1820 Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.



1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных.



1919 День рождения Большого Драматического Театра им. Горького (ныне БДТ имени Товстоногова).



1947 В СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.



1989 Завершился вывод советских войск из Афганистана.



1994 Официально введен Штандарт Президента РФ — символ президентской власти в России.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1564 Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.



1710 Людовик XV, король Франции (1715-1774).



1786 Мария Романова, великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.



1798 Михаил Нарышкин, русский дворянин, декабрист.



1823 Ли Хунчжан, китайский сановник.



1861 Альфред Норт Уайтхед, британский математик, логик, философ.



1862 Савва Морозов, российский предприниматель и меценат.



1866 Паоло Трубецкой, итальянский скульптор русского происхождения.



1906 Муса Джалиль, татарский и советский поэт, Герой Советского Союза.



1909 Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.



1923 Елена Боннэр, советский и российский общественный деятель, правозащитник, диссидент, публицист.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



