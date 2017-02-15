Доброе утро, Камчатка!

15.02.2017 05:36:03 (GMT+12)
Сегодня среда, 15 февраля 2017 года. По старому стилю — 2 февраля.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Утр.
По мусульманскому календарю — 19 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По еврейскому календарю — 19 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси.
День чествования участников боевых действий на территории других государств на Украине.
Международный день детей, больных раком.
Сретение Господне у восточных христиан.
День государственности Сербии (День первого сербского восстания).
День национального флага Канады.
15 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1820 Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.
1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных.
1919 День рождения Большого Драматического Театра им. Горького (ныне БДТ имени Товстоногова).
1947 В СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.
1989 Завершился вывод советских войск из Афганистана.
1994 Официально введен Штандарт Президента РФ — символ президентской власти в России.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1564 Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.
1710 Людовик XV, король Франции (1715-1774).
1786 Мария Романова, великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
1798 Михаил Нарышкин, русский дворянин, декабрист.
1823 Ли Хунчжан, китайский сановник.
1861 Альфред Норт Уайтхед, британский математик, логик, философ.
1862 Савва Морозов, российский предприниматель и меценат.
1866 Паоло Трубецкой, итальянский скульптор русского происхождения.
1906 Муса Джалиль, татарский и советский поэт, Герой Советского Союза.
1909 Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.
1923 Елена Боннэр, советский и российский общественный деятель, правозащитник, диссидент, публицист.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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