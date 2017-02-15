Камчатский метеокомментарий, 15 февраля

15.02.2017 05:31:51 (GMT+12)
В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -16°C, ясно, без осадков, ветер северный, северо-западный, 3 м/с., атмосферное давление: 735 мм рт.ст., относительная влажность: 96%.
Предварительный прогноз:
Утро: -15°С, ясно, без осадков, ветер северо-западный, 3 м/с., атмосферное давление: 735 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
День: -12°С, небольшая облачность, возможен небольшой снег, ветер северо-западный, 3 м/с., атмосферное давление: 735 мм рт. ст., относительная влажность: 95%.
Вечер: -8°С, значительная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный, 3 м/с., атмосферное давление: 736 мм рт. ст., относительная влажность: 96%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 9’58’’ (+4”).
Луна: 79%, стареющая.
Сегодня — Сретенье.
Народ приметил: По народным приметам, Сретенье является границей между зимой и весной — "В Сретенье зима с летом встретились". Это первая встреча, поэтому название праздника также объясняется встречей времен года, говорили: "Зима с весной встретились впервой". Замечали: если проглянет солнышко сквозь наволочи — к теплу, наступят сретенские оттепели, а не проглянет — ждали строгих морозов.
Какова погода на Сретенье, такова и весна будет. Ежели на Сретенье установится оттепель — весна ранняя и теплая, коли холода завернут — весна холодная. Если на Сретение снег через дорогу несет —весна поздняя и холодная, выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне. Коли на Сретение метель дорогу переметет, то корма подберет. Коли на Сретение солнце перед заходом из-под тучи выглянет и как бы улыбнется напоследок — крепких морозов уже, наверное, не будет. На Сретенье кафтан с шубой встретились, а цыган шубу продает. На Сретение снежок - весною дожжок.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 15 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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