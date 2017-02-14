Авиакомпания "Аврора" 2 марта начнет регулярные полеты Владивосток - Харбин

14.02.2017 21:33:55 (GMT+12)
Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 марта 2017 года начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Владивосток — Харбин - Владивосток, сообщает пресс-служба компании.
Минимальный тариф в одну сторону с учетом сборов авиакомпании составит от 3,8 тыс. рублей. Со 2 по 23 марта рейс будет выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям, в дальнейшем на весь летний сезон будет добавлен еще один рейс - по вторникам.
Авиарейсы по данному маршруту до 31 мая и с 17 сентября до окончания весенне-летней навигации 2017 года будут выполняться на воздушных судах Q400, рассчитанных на 70 пассажиров. Время в полете составит 1 час 35 минут.
В период высокого спроса на авиаперевозки летом этого года рейсы в Харбин будут осуществляться на 128-местных А319.
Пресс-служба отмечает, что данные рейсы будут иметь удобные стыковки с рейсами в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Пусан, Сеул, Гонконг.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аврора" за 2016 год перевезла почти 1,4 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в 2015 году. Перелеты на внутренних линиях совершили почти 1,1 млн человек, на международных - более 300 тыс. человек.
В 2016 году "Аврора" пополнила свой авиапарк двумя A319 и тремя Q400, открыла новые регулярные рейсы в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Нерюнгри, в сахалинские города Ноглики и Шахтерск, а также внутрикраевой рейс в пос. Преображение Приморского края.
В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 A319, 11 DHC-8 (в том числе три поступивших Q400) и три DHC-6.
Контрольный пакет (51%) АО "Аврора" принадлежит ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), 49% - правительству Сахалинской области.
(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).
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