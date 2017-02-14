ЦБ РФ в апреле утвердит дизайн новых банкнот в 200 руб. и 2000 руб., одна из них может быть пластиковой

14.02.2017 21:32:49 (GMT+12)

ЦБ РФ в апреле 2017 года утвердит дизайн и защитные признаки новых банкнот номиналом 200 рублей и 2000 рублей, одна из них может быть пластиковой, сообщил журналистам первый зампред Банка России Георгий Лунтовский в кулуарах уральского форума "Информационная безопасность финансовой сферы".



"В апреле на совете директоров будет утверждаться дизайн банкнот с защитными признаками, тогда мы, возможно, проведем некую презентацию этих банкнот", - сказал он.



ЦБ РФ рассматривает возможность применения современных средств защиты купюр. "Наши банкноты защищены не хуже, чем любые банкноты в мире. Мы оцениваем нашу защиту как очень высокую", - отметил первый зампред ЦБ.



Банк России в качестве эксперимента планирует одну из банкнот сделать пластиковой, добавил Г.Лунтовский. "Что из этого выйдет, посмотрим", - сказал он.



Ранее сообщалось, что по решению совета директоров ЦБ РФ на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся символы Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.



Новые купюры поступят в обращение в конце 2017 года.



Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем приняли участие свыше 5 тыс. достопримечательностей из 1,113 тыс. городов России. Отбор проходил в три этапа. Граждане впервые смогли самостоятельно предложить и выбрать то, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года, победили Дальний Восток и Севастополь.



(Интерфакс).