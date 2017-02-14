Камчатка, 14 февраля: итоги дня

14.02.2017 21:18:58 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На открытии гонки «Берингия» организаторы обещают 4-часовой спортивно-развлекательный марафон.



На Камчатке пьяный снегоходчик чуть не угробил жену и детей, уходя от полиции.



Житель Камчатки заплатит 100 тысяч рублей за азартные игры.



На Камчатке мужчина «случайно» убил пенсионера за отказ в ночлеге.



В Петропавловске-Камчатском обнаружен труп молодого мужчины.



На главной площади камчатской столицы установили надувной символ «Берингии».



Камчатская горнолыжница завоевала золото на престижных международных соревнованиях.



Камчатцы не спешат определяться с работами по капитальному ремонту.



Две жительницы Камчатки попались на уловки мошенников и «помогли родственникам».



Камчатский предприниматель заплатил бывшей жене 4 млн рублей алиментов



В Москве задержали организатора поставок наркотиков на Камчатку.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке полицейский гонялся за пьяным снегоходчиком, который вез жену и детей.



Камчатская горнолыжница принесла России золото международных соревнований.



На Камчатке пьяный гость убил хозяина квартиры пинком в дверь.



Петропавловска умер в результате употребления «синтетики».



В Петропавловске Камчатская детская библиотека приглашает на новоселье.



В центре Петропавловска вновь установили надувную хаску.



Краевой чемпионат по футболу среди женских команд выиграла «Камчадалочка».



На Камчатке полиция выясняет, кто довел собаку до коматозного состояния.



На полуостров привезли члена группировки, торговавшей наркотиками по всей России.



На Камчатке из-за беспечности хозяева квартиры лишились своего имущества.



На Камчатке пристав уговорила мужчину выплатить 4 миллиона рублей алиментов.



Суд признал незаконным постановление правительства края о поддержке инвалидов.



Дебют на первенстве России принёс юным каюрам Камчатки две медали.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



На севере Камчатки пьяный снегоходчик напугал родных, скрываясь от полиции. Во время погони в прикреплённой к снегоходу нарте сидели его жена и двое маленьких детей.



В Камчатском крае завершено расследование неосторожного убийства пенсионера. Мужчина пнул дверь и убил находившегося за ней хозяина квартиры, который не пустил его переночевать.



На Камчатке вспомнят военных, исполнявших служебный долг за пределами России. Мероприятие приурочено к 28-й годовщине окончания боевых действий на территории Афганистана.



В Петропавловске откроется новое здание детской библиотеки имени Виталия Кручины. Там организуют кинопоказы, мастер-классы, а также кружки по интересам.



Гости открытия «Берингии» познакомятся с обитателями питомника ездовых собак. Также камчатцы побывают на выставке и увидят выступления парашютистов и снегоходчиков.



На Камчатке выявлено еще одно преступление главы уголовно-исполнительной инспекции. Мужчина подделал документы, чтобы повысить показатели своей работы.



Жители Камчатки пассивно относятся к капитальному ремонту собственных домов. Если они не проведут собрания, все необходимые решения за собственников примет муниципалитет.



Труп мужчины обнаружили накануне вечером в столице Камчатки. Рядом с телом полицейские нашли набор для курения наркотиков.



10-метровая собака по кличке Бери вернулась в центр Петропавловска. Через несколько дней символ «Берингии» отправится на биатлонный комплекс имени Фатьянова.



