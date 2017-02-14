Обзор еженедельника «Камчатский край», № 6 за 15 февраля 2017 года

14.02.2017 21:16:18 (GMT+12)

Восставший из пепла: в Елизове открыли новый храм



Гриппу не дали «разгуляться»

Серьезной эпидемии гриппа и ОРВ на Камчатке удалось не допустить



Жизнь – не игра: заново не начнешь

Правоохранители всерьез задумались о безопасности наших детей в киберпространстве



Летний дефицит

Спрос на отдых детей в загородных лагерях превышает предложение



Директор МФЦ Валерий АНТОНЕЦ – о принципе единого окна, борьбе с очередями и трудностях роста



На борту «Василия Завойко» обнаружен груз без документов – и другие материалы рубрики «Фемида»



Учитель и ученики. На выставке в библиотеке-филиале № 5 ЦГБ г. Вилючинска (микрорайон Сельдевая) картины своих учеников представил преподаватель детской художественной школы Владимир БЛИЗНЮК.



«Гейзер» против «Вымпела»: играют ветераны хоккея

В спорткомплексе «Атмосфера» 11 февраля прошел матч ветеранов камчатского хоккея, кому уже за 50, между командами Елизова и Петропавловска-Камчатского.



«Жалобная книга» номера: «Как жить, когда двор – ледяное корыто?»



Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?



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