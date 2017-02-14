Обзор еженедельника «Камчатский край», № 6 за 15 февраля 2017 года

14.02.2017 21:16:18 (GMT+12)
Восставший из пепла: в Елизове открыли новый храм
Гриппу не дали «разгуляться»
Серьезной эпидемии гриппа и ОРВ на Камчатке удалось не допустить
Жизнь – не игра: заново не начнешь
Правоохранители всерьез задумались о безопасности наших детей в киберпространстве
Летний дефицит
Спрос на отдых детей в загородных лагерях превышает предложение
Директор МФЦ Валерий АНТОНЕЦ – о принципе единого окна, борьбе с очередями и трудностях роста
На борту «Василия Завойко» обнаружен груз без документов – и другие материалы рубрики «Фемида»
Учитель и ученики. На выставке в библиотеке-филиале № 5 ЦГБ г. Вилючинска (микрорайон Сельдевая) картины своих учеников представил преподаватель детской художественной школы Владимир БЛИЗНЮК.
«Гейзер» против «Вымпела»: играют ветераны хоккея
В спорткомплексе «Атмосфера» 11 февраля прошел матч ветеранов камчатского хоккея, кому уже за 50, между командами Елизова и Петропавловска-Камчатского.
«Жалобная книга» номера: «Как жить, когда двор – ледяное корыто?»
Камчатский календарь: кого поздравлять на этой неделе?
Афиша выходного дня, программа ТВ, гороскоп, кроссворд.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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