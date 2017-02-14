Facebook: Александра Чекунова

14.02.2017 19:50:58 (GMT+12)

Мои друзья, работники Оренбургской платочной мануфактуры, приезжают на Камчатку с выставкой-продажей своей продукции и платков дружественной Павлопасадской мануфактуры. Приходите с 15 по 21 февраля в КВЦ ежедневно с 10 до 18, если не купить, то просто полюбоваться изделиями ручной работы



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