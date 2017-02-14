Facebook: Полина Шишканова

14.02.2017 19:48:55 (GMT+12)

Отличный день провели вместе с нашими особенными подопечными из Елизовского детского дома и волонтерами @mariya_radaikina и @bandurin_roman фонда #ДетиЖдутРодителей.



Сделали с ребятами куклы ручной работы для подопечных фонда "Спаси жизнь" #деньонкобольногоребенка #помогаемвместе



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808617485962689&set=a.550411868449920.1073741825.100004433351530&type=3&theater



