Камчатский гороскоп, 15 февраля

14.02.2017 18:42:51 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Сегодня обеспечены рост и закрепление достижений. Многие ощутят душевный подъем, смогут увидеть и оценить наиболее позитивные и перспективные стороны любого сотрудничества. Ситуация способствует принятию справедливых решений, уравновешиванию интересов. Важным условием успеха является уважение к законам и авторитетам, умение признать чье-то официальное или неформальное лидерство. День благоприятен для проведения презентаций и массовых мероприятий. Хорошо заниматься направлениями, связанными с модернизацией.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Советская.



Рейтинг дня: 4-.



Дни благоприятны для жителей улиц Лермонтова, Набережно, бульвара Рыбацкой Славы, Космического проезда, районов КП — АЗС, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — Аэропорт (в Елизове), посёлка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.