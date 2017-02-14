Камчатский гороскоп, 15 февраля

14.02.2017 18:42:51 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
Сегодня обеспечены рост и закрепление достижений. Многие ощутят душевный подъем, смогут увидеть и оценить наиболее позитивные и перспективные стороны любого сотрудничества. Ситуация способствует принятию справедливых решений, уравновешиванию интересов. Важным условием успеха является уважение к законам и авторитетам, умение признать чье-то официальное или неформальное лидерство. День благоприятен для проведения презентаций и массовых мероприятий. Хорошо заниматься направлениями, связанными с модернизацией.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Советская.
Рейтинг дня: 4-.
Дни благоприятны для жителей улиц Лермонтова, Набережно, бульвара Рыбацкой Славы, Космического проезда, районов КП — АЗС, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — Аэропорт (в Елизове), посёлка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+