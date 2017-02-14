Камчатский гороскоп, 15 февраля

14.02.2017 18:42:51 (GMT+12)

Камчатский гороскоп, 15 февраля

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:

Сегодня обеспечены рост и закрепление достижений. Многие ощутят душевный подъем, смогут увидеть и оценить наиболее позитивные и перспективные стороны любого сотрудничества. Ситуация способствует принятию справедливых решений, уравновешиванию интересов. Важным условием успеха является уважение к законам и авторитетам, умение признать чье-то официальное или неформальное лидерство. День благоприятен для проведения презентаций и массовых мероприятий. Хорошо заниматься направлениями, связанными с модернизацией.

Опасное место для водителей и пешеходов – улица Советская.

Рейтинг дня: 4-.

Дни благоприятны для жителей улиц Лермонтова, Набережно, бульвара Рыбацкой Славы, Космического проезда, районов КП — АЗС, 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км — Аэропорт (в Елизове), посёлка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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