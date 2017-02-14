13 участников ежегодного партийного конкурса «Год учителя закончился, век учителя настал!» вышли в финал

14.02.2017 18:42:47 (GMT+12)
ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5469
Третий заключительный этап конкурса проходит 14 и 15 февраля. В течение двух дней участники представляют творческие наработки компетентному жюри под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Раенко, а также своим коллегам-педагогам.
Прежде чем конкурсанты ринулись в бой, лидер камчатских единороссов обратился к ним с напутственным словом.
«Сегодня заключительный этап нашего ежегодного ставшего уже традиционным конкурса «Год учителя закончился, век учителя настал!». Главное, что независимо от того, какие места вы займете в итоге, вы все уже победители. Потому что вы в финале, вы на шаг впереди своих коллег», - сказал Раенко.
«В своей работе вы используете творческие находки, пытаетесь как можно интереснее и доступнее донести накопленные вами знания вашим учащимся. Надеюсь, что ваши презентации принесут удовольствие не только членам жюри, но и, прежде всего, профессионально обогатят каждого из вас», - сказал Валерий Раенко, пожелав всем уверенности в своих силах и удачи.
В ходе третьего этапа участники конкурса показывали мастер-классы и выступления с обращением на выбранную тему - «Камчатский школьник – уверенное будущее страны» или «Мое педагогическое кредо».
По признанию членов жюри, очные презентации у всех получились яркими и запоминающимися, ведь работы были представлены педагогами самых разных специализаций – учителя химии, математики, английского языка, педагоги дошкольного образования, педагоги-психологи и многие другие. Причем, в этом году конкурсанты прибыли из разных муниципальных районов Камчатского края, что лишний раз доказывает – партийный конкурс с каждым годом пользуется все большей и большей популярностью.
Напомним, что конкурс «Год учителя закончился, век учителя настал!» проводится на полуострове с 2010 года по инициативе члена Совета Федерации РФ Бориса Невзорова.
Оценивает работы участников жюри под председательством Валерия Раенко. Среди членов жюри – член фракции «Единой России» в Заксобрании, председатель комитета по социальной политике Татьяна Ткаченко, председатель Городской думы Сергей Смирнов, начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Грант Шайгородский.
Победители и призеры регионального этапа конкурса были названы в День учителя 5 октября 2016 года. Ну а, абсолютный победитель конкурса «Год учителя закончился, век учителя настал!» получит соответствующий диплом и денежную премию в размере 100 тыс. рублей на торжественном мероприятии, приуроченном ко дню образования Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», которое празднуется 1 марта. В этом году камчатские единороссы отметят круглую дату – 15-летие.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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