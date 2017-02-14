10 школ Камчатки претендуют на победу в этнокультурном конкурсе

14.02.2017 18:42:49 (GMT+12)

На Камчатке завершён приём документов от образовательных учреждений региона для участия в конкурсном отборе проектов школ, реализующих программы обучения национальным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.



«К участию в отборе допущены те организации, которые помимо преподавания национальных языков реализуют и другие этнокультурные программы, например, по развитию народных промыслов или изучению национальной литературы. Конкурс пройдёт в двух номинациях, лучшие проекты получат по 200 тысяч рублей на улучшение материально-технической базы», - рассказали в министерстве.



Заявки для участия в конкурсном отборе поступили от образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского, а также Олюторского, Тигильского, Соболевского и Пенжинского районов.



Конкурс проводится в регионе с 2010 года. В прошлом году победителями стали школы из Петропавловска-Камчатского и Паланы.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.