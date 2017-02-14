14.02.2017 18:42:50 (GMT+12)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отметят на Камчатке. В среду, 15 февраля, в ресторане «Золотой якорь» по этому поводу состоится торжественное мероприятие. Оно также будет приурочено к 28-ой годовщине окончания боевых действий на территории республики Афганистан.
«Сегодня мало кто знает, что после окончания Второй мировой войны 1,5 миллиона наших соотечественников принимали участие в более чем 30 конфликтах за пределами России, а не только в Афганистане. Наши солдаты и офицеры были в составе миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии, воевали в Корее, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе и многих других странах. Последние полтора года российские военнослужащие по запросу президента Сирии предотвращают террористическую угрозу на территории этой страны», - сказала министр культуры Камчатского края Светлана Айгистова.
Министр также отметила, что новая памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, – призвана способствовать укреплению патриотического сознания российских граждан.
«Мы никогда не должны забывать ни единой страницы нашей героической истории. Чтить память о подвигах российских военных, с честью исполнявших свой интернациональный долг, рассказывать о нем сегодняшней молодежи и школьникам – наша обязанность», - добавила Светлана Айгистова.
На торжественное мероприятие приглашены участники военных действий в Афганистане и Чечне, ветераны ВОВ, действующие военнослужащие.
Помимо чествования ветеранов на мероприятии пройдет церемония награждения. Заслуженные награды вручит Председатель Камчатского краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов В.А. Леонтьев.
После окончания торжественной части всех приглашенных ждет праздничный концерт. В нем примут участие: ветеран военных действий в Афганистане Александр Нуреев, ансамбль «Рассветы Камчатки», вокально-инструментальный ансамбль «Арт-обстрел» и другие исполнители и творческие коллективы.
Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Камчатского края и Камчатское государственное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга Сероглазка».
Справка:
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" и ежегодно отмечается 15 февраля.
Новая дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.
Нововведение позволило придать официальный статус мероприятиям, посвященным исполнению россиянами служебного долга за пределами Отечества, традиционно проводимым ветеранами войны в Афганистане 15 февраля (день вывода советских войск из этой страны).
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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