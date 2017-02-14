Порядка 45,5 млн. рублей получили жители сельских поселений Елизовского района на улучшение жилищных условий

14.02.2017 18:42:48 (GMT+12)
Государственную поддержку на улучшение жилищных условий в 2016 году получили 13 граждан и 14 молодых семей, проживающих в сельских поселениях Елизовского муниципального района.
Об этом сообщили в районном Управлении экономического развития, отметив, что в минувшем году сумма социальных выплат на эти цели составили порядка 45,5 млн. рублей.
Государственную поддержку получили жители сельских поселений Елизовского муниципального района, работающие в агропромышленном комплексе, а также в сферах образования, культуры, здравоохранения и социальной сфере.
Напомним, в 2015 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, получили 14 граждан и 20 молодых семей на общую сумму 47,5 млн. рублей.
Государственная поддержка предоставляется в рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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