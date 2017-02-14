Золотые хиты споют «Белорусские песняры» на «Елизовском спринте»

14.02.2017 18:42:48 (GMT+12)
По приглашению главы Администрации Елизовского муниципального района Романа Василевского на VI национально-спортивном празднике «Елизовский спринт» 25 марта выступит вокально-инструментальный ансамбль «Белорусские песняры».
Концерт легендарного ансамбля начнётся после официального старта гонки и будет продолжаться в течение 40 минут. Для гостей праздника «золотые хиты» исполнят Александр Попроцкий, Олег Аверин, Александр Катиков, Владислав Мисевич, Валерий Дайнеко, Игорь Пеня, Александр Соловьев и Игорь Барыкин.
Об этом сообщила начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Елизовского муниципального района Ольга Дубинина.
Напомним, традиционный национально-спортивный праздник «Елизовский спринт» пройдёт в Долине уюта г. Елизово 25 марта.
Подготовка к празднику сейчас в самом разгаре. Как и всегда «Елизовский спринт» порадует жителей и гостей не только захватывающей гонкой на собачьих упряжках. В программе вновь ски-джоринг, ски-альпинизм, зрелищный кросс на снегоходах, а также новинка 2016-го года – охотничий биатлон. Но это только часть задуманного. Оргкомитет муниципального праздника обещает много сюрпризов, в том числе и в культурно-развлекательной программе.
Напомним, нынешний «Елизовский спринт» будет уже шестым. За свою небольшую историю он успел завоевать любовь не только жителей Елизовского района и Камчатки, но и туристов. Ежегодно праздник посещают до 15 тысяч человек.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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