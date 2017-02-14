У большинства первоклассников Елизовского района начались февральские каникулы

14.02.2017 18:42:49 (GMT+12)

13 февраля на каникулы отправились первоклассники из 16 образовательных учреждений Елизовского района. Для первоклассников, обучающихся в Елизовской средней школе № 7 и Елизовской основной школе № 4, каникулы начнутся 20 февраля.



Об этом сообщили в районном Управлении образования, отметив, что 778 первоклассников Елизовского района будут отдыхать в течение недели. Напомним, дополнительное каникулярное время для первых классов вводится ежегодно. Это позволяет первоклассникам адаптироваться и справиться с учебной нагрузкой в период третьей – самой напряжённой четверти в году.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.