Концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии "Музыка нашего кино" покажут в Виртуальном зале колледжа искусств

14.02.2017 18:42:47 (GMT+12)
16 февраля в колледже искусств состоится очередная трансляция в рамках проекта “Всероссийский виртуальный концертный зал”. Зрители смогут увидеть концертную программу «Музыка нашего кино» в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижера Юрия Симонова.
Оркестр на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных симфонических оркестров и достойно представляет российскую музыкальную культуру за рубежом.
Этот концерт может стать для зрителей настоящим подарком, ведь программа состоит из сочинений больших мастеров, написанных к всенародно любимым кинолентам. В исполнении оркестра прозвучит музыка Эдуарда Артемьева, Исаака Дунаевского, Яна Френкеля, Тихона Хренникова, Александры Пахмутовой и других известных композиторов. Это саундтреки к таким фильмам, как: "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Адъютант Его превосходительства", "Сибирский цирюльник", «Экипаж», «Война и мир», «Гусарская баллада» и другим.
Начало концерта: 16 февраля в 19.00 часов в концертном зале Камчатского колледжа искусств. Вход свободный.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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