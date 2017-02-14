Буйный нрав

14.02.2017 18:21:10 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Елизово 1979 года рождения.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (убийство по неосторожности).



По данным следствия, в марте 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находясь в одной из квартир дома по улице Спартака Мячина в городе Елизово, в ходе ссоры из-за того, что 68-летний хозяин квартиры не разрешил ему переночевать, а также выражался нецензурной бранью в его адрес, действуя по небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти мужчины, с силой пнул межкомнатную дверь, за которой находился потерпевший.

В результате чего произошло соударение двери с передней поверхностью грудной клетки мужчины и его падение на спинку кровати. В результате падения мужчина получил сочетанную травму тела, что повлекло по неосторожности его смерть.



В ходе следствия проведена судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая механизм образования телесных повреждений у погибшего, проверка показаний обвиняемого на месте происшествия и следственный эксперимент с участием судебно-медицинского эксперта, который впоследствии допрошен и подтвердил соответствие механизма образования телесных повреждений у погибшего показаниям, данным обвиняемым.



Несмотря на то, что уголовное дело возбуждалось по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего), в ходе следствия установлено, что вина обвиняемого носила неосторожный характер.

Мужчина не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





