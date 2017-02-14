Игра окончена

14.02.2017 18:18:47 (GMT+12)

Собранные следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28 - летнему жителю краевого центра.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).



Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года, обвиняемый обеспечил функционирование незаконного игорного заведения по улице Савченко в городе Петропавловске-Камчатском, где проводились азартные игры (покер) на деньги.



Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



