Игра окончена

14.02.2017 18:18:47 (GMT+12)
Собранные следственным отделом по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 28 - летнему жителю краевого центра.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).
Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года, обвиняемый обеспечил функционирование незаконного игорного заведения по улице Савченко в городе Петропавловске-Камчатском, где проводились азартные игры (покер) на деньги.
Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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