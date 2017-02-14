Опасная погоня

14.02.2017 18:16:42 (GMT+12)

Исполняющий обязанности прокурора Тигильского района Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Тигиль, аэродромного рабочего Федерального казенного предприятия «Аэропорты Камчатки».



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



По версии следствия, 28 января 2017 года сотрудник ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Корякский», двигаясь на служебном автомобиле по улицам районного центра (с. Тигиль) заместил движущийся снегоход «Буран» без государственного знака с прикрепленной к нему нартой.

В нарте, как потом выяснилось, находилась жена снегоходчика и двое его детей 6 и 7 лет.



По громкоговорителю полицейский потребовал от водителя остановиться, но тот, проигнорировав законные требования стража порядка, попытался скрыться.

Около получаса сотрудник ГИБДД осторожно преследовал гонщика, боясь, что тот перевернет нарту с женщиной и детьми.

Когда снегоход наконец остановился, застряв в снегу, полицейский установил у водителю явные признаки алкогольного опьянения, в связи с чем потребовал проследовать в медицинское учреждение для освидетельствования.



Поскольку задержанный не реагировал и на это требование, сотрудник полиции начал видео-фиксацию обстоятельств дорожного происшествия.

Но водитель «Бурана», ее желая быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, с силой ударил кулаком в лицо полицейского, причинив ему телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья. Одновременно дебошир попытался уничтожить телефон с видеозаписью совершенного им преступления.

Женщина и дети в ходе погони не пострадали, но малыши сильно испугались. А когда их отец ударил полицейского, они с криками стали разбегаться в разные стороны. Мужчина попытался их догнать, но сотрудник полиции остановил его для дальнейшего разбирательства, после этого мать сама собрала детей и увела их домой.



На мужчину составили 5 административных протоколов, но и ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По административному кодексу ему грозят штрафы на крупную сумму, в том числе 30 тысяч рублей за отказ от прохождения освидетельствования с лишением водительских прав на срок до двух лет.

Кроме того, его будут судить за преступление, совершенное в отношении представителя власти, за которое предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено прокурором в Тигильский районный суд для рассмотрения по существу.









Лариса ШУНИНА,старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



