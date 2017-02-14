Последний вдох

14.02.2017 16:01:42 (GMT+12)





Вечером в дежурную часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому поступило сообщение об обнаружении трупа. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов около тела 31-летнего горожанина нашли бульбулятор, фольгу со следами горения и фрагмент газеты со следами растения, которые переданы на исследование.



Причину смерти горожанина установит судебный медик после проведения экспертизы, однако, уже сейчас можно предположить, что скончался он от употребления наркотика.



По словам врачей, нагрузка на организм при употреблении дизайнерских наркотиков возрастает, порой, настолько, что её не способен выдержать даже абсолютно здоровый человек: «Данный тип наркотиков резко повышает артериальное давление, начинается тахикардия, то есть сердцебиение учащается в 2-3 раза. Сердечная мышца не выдерживает нагрузки, наступает остановка сердца. Помимо этого подобные вещества могут вызвать отек мозга, что также приведет к летальному исходу. Кроме того употребление Интернет-наркотика может привести к инфаркту и инсульту», — рассказала врач-нарколог, член общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю Галина Солодикова.



О фактах продажи наркотиков можно сообщить анонимно по телефону доверия полиции: 42-53-53



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю



