Верховный суд России на стороне инвалидов и семей с детьми - инвалидами

14.02.2017 15:51:58 (GMT+12)

Верховный Суд Российской Федерации подтвердил незаконность постановления Правительства Камчатского края в части установления порядка предоставления мер социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов



Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации оставлено в силе решение Камчатского краевого суда, которым признаны недействующими отдельные положения постановления Правительства Камчатского края, регламентирующие порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае.



В суд с административным исковым заявлением обратилась жительница краевого центра К., которая указала, что Правительством Камчатского края 18 декабря 2012 года издано постановление № 565-П «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае». Указанным постановлением предусмотрен порядок предоставления социальной поддержки, в том числе инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в виде ежемесячной денежной компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также в виде ежегодной денежной компенсации части платы за твердое топливо и транспортные расходы по его доставке. При этом размер денежной компенсации определен Правительством Камчатского края с учетом количества членов семьи в процентном отношении к региональному стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг.



К. указала, что вышеуказанные положения противоречат положениям федерального законодательства и на этом основании просила признать их недействующими. При этом К. сама является матерью ребенка-инвалида.



Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон, суд пришел к следующему.

Социальные гарантии для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на уровне Российской Федерации установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Его положения предусматривают предоставление данным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% по ряду статей расходов, в том числе за содержание жилого помещения, за коммунальные услуги, плата за которые определяется по показаниям приборов учета, за оплату стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки (при проживании в домах, не имеющих централизованного отопления) и по другим статьям. Из содержания Федерального закона следует, что Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки указанным категориям граждан. При этом средства на реализацию передаваемых полномочий предусматриваются федеральным бюджетом и перечисляются в бюджеты регионов в виде субвенций.



Однако положениями постановления Правительства Камчатского края установлено, что ежемесячная денежная компенсация части оплаты за жилое помещение и (или) коммунальные услуги инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, зависит от количества членов семьи и выплачивается в размере от 35 до 65 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости жилищных услуг и (или) от 35 до 65 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг. Аналогичный расчет применяется и при предоставлении компенсации платы за приобретение и доставку твердого топлива.



Суд пришел к выводу, что по своей сути оспариваемые административным истцом положения устанавливают иной порядок компенсации указанных расходов, размер которой определяется, не исходя из фактически понесенных инвалидом или семьей, имеющей ребенка-инвалида, расходов, а в процентном отношении к региональному стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг. Однако возможность подобного правового регулирования находится вне пределов усмотрения Правительства Камчатского края, поскольку согласно положениям федерального законодательства субъекты Российской Федерации вправе определять лишь форму предоставления мер социальной поддержки указанным категориям граждан.



Признав оспариваемые положения постановления Правительства Камчатского края не соответствующими требованиям федерального законодательства, суд признал их недействующими, тем самым полностью удовлетворив требования административного истца.



Правительство Камчатского края направило в Верховный Суд Российской Федерации апелляционную жалобу, в которой просило отменить вынесенное Камчатским краевым судом решение и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не нашла оснований для отмены вынесенного решения и апелляционным определением от 14 декабря 2016 года оставила решение Камчатского краевого суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.



Решение вступило в законную силу.





Татьяна ХАБИБУЛИНА, пресс-секретарь Камчатского краевого суда



