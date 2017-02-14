Мильковские молодогвардейцы провели акцию для дошкольников «Подари сказку»

14.02.2017 15:13:08 (GMT+12)

12 февраля 2017 года на территории детского сада «Тополёк» молодогвардейцы Мильковского местного отделения провели акцию «Подари сказку». Активисты слепили и раскрасили красками снежные фигуры. Получились необычные экспонаты. Также участие приняла, и воспитатель ясельной группы детского сада Овсянникова Ольга Валерьевна, благодаря воспитателю у молодогвардейцев был весь инвентарь для реализации задуманных фигур, активисты благодарят Ольгу Валерьевну за оказанную помощь в организации и проведении мероприятия.



Молодогвардейцы поставили перед собой задачу сделать площадку более радужной, яркой и красивой, а также хорошо, весело и с пользой провести время. Погода стояла чудесная, снега было предостаточно, творческих идей – хоть отбавляй. Лепили и украшали с огромным энтузиазмом. Фигуры были сделаны на основе сказок и мультфильмом. А сколько радости и восторга было у ребят и их родителей, когда они пришли утром в понедельник в детский сад и увидели сказку, которую создали молодогвардейцы. Сюрприз для малышей удался. «Мы будем и дальше проводить подобные мероприятия для детей своего села, чтобы видеть счастливые глаза детей и благодарные улыбки их родителей» - отметила Елена Крец, руководитель Мильковского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

