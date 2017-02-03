Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 15 февраля 2017 года

14.02.2017 15:13:08 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м/с, на юго-восточном побережье ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях -20,-25°С, в центральной части -22,-27°С, при прояснениях -32,-37°С, днем -3,-8°С, при облачности -13,-18°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17,-22°С, при прояснениях -27,-32°С, днем -7,-12°С, при облачности -17,-22°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края сохраняется ледовый покров.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.

Согласно заключению КФ РЭС №589 (1027) от 03.02.2017 г. на ближайшую неделю на вулкане Безымянный увеличена вероятность извержения по сравнению со среднемноголетней в 7 раз.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается слабая геомагнитная буря. Увеличения количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.