Валерий Раенко призвал молодых парламентариев к активной и серьезной работе в сфере законотворчества

14.02.2017 15:13:07 (GMT+12)

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко принял участие во 2-й сессии Молодежного парламента при Законодательном Собрании Камчатского края, которая прошла накануне. Также на заседании присутствовали депутаты Борис Чуев, Татьяна Ткаченко, Андрей Стуков, Андрей Лиманов.



Открывая сессию приветственным словом, Валерий Раенко отметил, что молодежный парламент - передовой отряд Законодательного Собрания края в работе с молодежной средой. «Руководители всех наших комитетов уже знают многих из вас, готовы работать с вами. Пока вы не обладаете законодательным правом, но ваши предложения и инициативы через постоянные комитеты Заксобрания могут быть рассмотрены и реализованы», - сказал он и призвал активнее использовать эту возможность.



Среди обсуждаемых вопросов на сессии основными были отчет о реализации мероприятий Молодежного парламента в 2016 году и план работы на год текущий. Ребята рассказали, в частности, о проведении молодежных дебатов, в которых выступали представители всех политических партий; о совместных с городской Думой новогодних поздравлениях жителей города и детей из детских домов на «Ёлках добра», а также активном участии в поздравлении маленьких пациентов противотуберкулезного диспансера, которое традиционно проводит депутат Борис Чуев.



Рассказывая о планах работы на 2017 год, представители Молодежного парламента уделили внимание участию в законотворческой деятельности и представили блок по политической работе с молодежью. В том числе, ребята рассказали о готовности внести дополнения в законы о розничной торговле алкогольной продукцией, ответственности за употребление нецензурной лексики в семьях, и др. Также на сессии молодые политики рассказали о об участии в образовательной программе «Школа молодого парламентария» при Молодежном парламенте камчатского края.



«Вы подняли актуальные проблемы, однако к ним надо подходить более серьезно и глубоко. Если рассматривать законотворческие инициативы, то имейте в виду: составить закон - это наука. Я предлагаю для начала ваши предложения доработать, провести обсуждения, дискуссии, прежде чем выходить с ними на заседания постоянных комитетов Заксобрания», - особо отметил председатель Законодательного Собрания края.



«Двери открыты, простор для воплощения в жизнь ваших идей есть. Вы, члены Молодежного парламента наша смена, и, возможно, в будущем войдете в Городскую Думу или Законодательное Собрание. Это почетная, но крайне ответственная работа. Покажите себя сейчас, работайте активно, и тогда все дороги перед вами открыты!» - подчеркнул Валерий Раенко.



«Нашему созыву Молодежного парламента всего полгода, - прокомментировал итоги сессии председатель Молодежного парламента Юрий Новоселов. - Мы впервые выступили с законодательными инициативами. Пообщавшись со старшими коллегами, пришли к выводу, что необходимо наши идеи еще обсудить и откорректировать. Но мы не стоим на месте, мы работаем, наших сторонников становится все больше. Поэтому - только вперед!».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Законодательном Собрании Камчатского края.