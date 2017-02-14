В региональной общественно приемной продолжается прием граждан

14.02.2017 15:13:07 (GMT+12)

Ежемесячно в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проводят приемы депутаты Законодательного собрания Камчатского края и Петропавловск-Камчатского городского округа.



7 февраля очередной прием граждан провел председатель Законодательного Собрания края – секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Раенко. В этот день к спикеру краевого парламента обратилась одинокая мать с просьбой оказать содействие в направлении двоих детей на санаторно-курортное лечение. Еще двое граждан получили разъяснение по вопросам предоставления жилья. В ходе приема также поступило благодарственное письмо от имени жителей 2-го избирательного округа с просьбой поощрить депутата Гордумы Ивана Веляева за помощь в решении проблем в Ленинском районе города.



9 февраля в Региональной общественной приемной провел прием граждан глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко. В ходе приема от граждан поступило 7 обращений, из них больше половины связаны с вопросами улучшения жилищных условий и переселению из ветхого жилья. Поднимались также вопросы благоустройства, оформления земельного участка гаражному кооперативу, обустройства детских площадок, расчистки придомовых территорий от снега, порядке управления многоквартирным домом и многие другие.



Напомним, что Общественную приемную лидера Партии в Камчатском крае возглавляет депутат Законодательного собрания Андрей Лиманов.



В Общественной приемной регулярно по скайпу ведет прием депутат Госдумы от Камчатки Ирина Яровая. Это очень эффективный способ общения с людьми, что особенно актуально для Камчатского края, где немало отдаленных территорий.



Общественная приемная председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Камчатском крае расположена по адресу: 683003 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 89. Телефон 41-10-60. Время работы: вторник, среда, четверг с 9 до 17 часов. График приема опубликован на сайте http://kamchatka.er.ru и в региональных средствах массовой информации.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».