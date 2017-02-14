Жителей края приглашают сделать «берингийские» фото с 10-метровой фигурой хаски

14.02.2017 15:13:09 (GMT+12)

В центре Петропавловска-Камчатского вновь установили 10-метровую фигуру хаски. На площади имени В.И. Ленина она простоит несколько дней, затем фигуру перевезут на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова, где 23 февраля она будет «встречать» участников и зрителей детских соревнований «Дюлин», а 25 февраля - гостей праздника в честь открытия традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия».



«Пневмофигура хаски была доставлена на Камчатку в прошлом году. Она была неизменным спутником всех основных мероприятий «Берингии-2016». За время гонки фигура "побывала" в нескольких районах Камчатки, и везде пользовалась популярностью и у детей, и у взрослых. Собачке даже дали кличку – по аналогии с гонкой, которую она представляет, стали звать Берингией», - рассказали в оргкомитете.



Там добавили, что заложенная в прошлом году традиция будет продолжена. Фигуру хаски будут устанавливать на площадках проведения всех знаковых мероприятий «Берингии-2017». Сделать красочные фото с 10-метровой надувной собакой смогут также гости праздников, посвящённых старту и финишу «Берингии-2017».



Напомним, открытие традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2017» состоится на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском 25 февраля. Начало в 13.00. Гостей праздника ждёт насыщенная спортивно-развлекательная программа с участием певицы Ани Лорак. В рамках мероприятия состоятся традиционный парад каюров, заезды гонки-пролога и большой концерт. Билеты на открытие можно приобрести в кассах Камчатского театра драмы и комедии. Основная гонка «Берингии» в этом году стартует 5 марта из села Эссо. Каюрам предстоит преодолеть почти 1500 км пути. Маршрут соединит отдалённые сёла 4 районов края. Гонка финиширует в Усть-Камчатcке ориентировочно 28 марта.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.