Выставку, посвященную 80-летию Камчатского радио откроют в Петропавловске

14.02.2017 15:13:07 (GMT+12)

15 февраля 2017 года Камчатский краевой объединенный музей приглашает жителей и гостей краевой столицы посетить новую выставку, посвященную 80-ти летию Камчатского радио - «На радиоволне».



В экспозиции раритетные предметы, радиоприемники и радиоприборы 40-х, 60-х, 80-х годов, фотографии, документы, рассказывающие о периодах становления и развития радио на Камчатке. Один из экспонатов выставки - стул, на котором сидели руководители Камчатского областного радио - сохранила и предоставила музею известный «радийщик», Галина Васильева.



Напомним, Камчатское радио – одно из старейших СМИ полуострова. Первые выпуски зазвучали в 30е годы. Поначалу это были выступления диктора, читавшего вслух выпуск газеты «Камчатская правда». Вещание тогда шло только в прямом эфире: дикторы читали отрывки из книг, в это время в студии пианист играл на фортепиано, создавая музыкальное оформление. В 1934 году с образованием облрадиокомитета были созданы первые тематические редакции: молодежная, общественно-политическая, сельскохозяйственная и пропаганды, в каждой из которых работали по 2-3 человека. Первым профессиональным журналистом и председателем облрадиокомитета был Василий Федоров, под руководством которого был набран штат радиоредакции и началась работа над радиопрограммами. Тогда область вещания камчатского радио охватывала только Петропавловск и его окрестности. И только спустя 10 лет, голоса камчатских журналистов-радийщиков дошли до Усть-Большерецкого района и Корякии.



Во времена Великой Отечественной войны задача радио сводилась к одному — мобилизовать людей на борьбу с врагом. В прямом эфире зачитывались письма с фронта — настоящие хроники тех дней. В 1959 году радио дошло до северных районов — началось радиовещание в Палане на русском и корякском языках.



Выставка работает с 15 февраля по 19 марта 2017 года. Откроют экспозицию в 15:00.

Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Дополнительная информация

http://www.kamchatka-museum.ru

VK.Com/kammuseum

т. 412-644



ул. Ленинская, дом 20, г. Петропавловск-Камчатский (остановка «Городская администрация»)



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.