В Корякском окружном краеведческом музее откроют персональную выставку Анатолия Солодякова, «Природа глазами художника»

14.02.2017 15:13:06 (GMT+12)

15 февраля в Палане состоится открытие персональной выставки Анатолия Петровича Солодякова, члена Творческого союза художников Камчатки. Организатор - «Корякский окружной краеведческий музей» при поддержке краевого Министерства культуры.



А. П. Солодяков – известный на Севере мастер декоративно-прикладного искусства. Работает с деревом и костью, создавая уникальные композиции по мотивам жизни северных народов. Изделия Анатолия Петровича неоднократно представлялись на выставках декоративно-прикладного искусства в Палане и Петропавловске-Камчатском.



На выставке будут представлены как ранние работы А.П. Солодякова – живописные пейзажи, так и декоративные изделия из дерева и кости. Экспозиция будет открыта до 6 марта.

Подробная информация о проекте по телефону – 8(41543)31434.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.