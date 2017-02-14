«Татьянин вечер» пройдет В Камчатском театре драмы и комедии

14.02.2017 15:13:06 (GMT+12)
14 февраля Камчатский театр драмы и комедии приглашает студентов и всех влюбленных на «Татьянин вечер». Это ежегодный проект театра, приуроченный ко Дню студента, в это раз мероприятие пройдет в День Влюбленных (в связи с переносом из-за карантина). В программе вечера: музыкальные хиты и живая музыка в исполнении дуэта «Грани» (Колледж искусств), селфи в театральных костюмах, уроки пескографии, танцевальный флешмоб «Камчатская Бретань», буфет «Одна сосиска и шестнадцать вилок», розыгрыш приза «Счастливое место», театрально-студенческая викторина «Говорящий костюм», с помощью которой зрители смогут получить пригласительные на премьерные спектакли театра.
Главное событие вечера - специальный спектакль от молодежного театра Елены Зориной, «Бродячая собака». «Собаки» - дерзкая молодежная «анимепьеса», лишь на первый взгляд посвященная братьям нашим меньшим. «Породистые собаки» и «дворняги» - это только маски, за которыми скрываются люди с их привычками и слабостями. Во время спектакля будет звучать живая музыка. В сопровождении молодежного рок-ансамлбя песни Виктора Цоя исполнит Евгений Гербутов. Начало программы в 18.00, начало спектакля «Собаки» в 19.00.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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