В Петропавловске состоится праздник в честь открытия нового здания детской библиотеки

14.02.2017 15:13:05 (GMT+12)

В Петропавловске состоится праздник в честь открытия нового здания детской библиотеки

Жителей и гостей Камчатского края приглашают на  торжественное  открытие нового здания  Камчатской краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины. Театрализованный праздник   «Приглашаем на веселье  в «Книжкин дом» на новоселье!» состоится 16 февраля 2017 года в 14 часов по адресу: улица Владивостокская, 16, остановка «Улица Владивостокская» (4 км).

Гостей    ждёт веселое представление с участием сказочных героев,  экскурсия  по  библиотеке с  презентацией   работы каждого отдела, выступления  детских творческих коллективов «Кантилена» и «Рассветы Камчатки»  и  беспроигрышная лотерея, подготовленная в рамках Года экологии в  России.    

Долгожданное новоселье станет знаменательным событием  для Камчатского края и для всей Российской Федерации. Библиотека открывается   в светлом трехэтажном здании, построенном с учётом всех  современных требований к информационно-библиотечному обслуживанию детей, их комфорта и  безопасности, а так же доступности  для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.

Детей, с учетом возраста и читательских предпочтений, ждут  в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-5 классов, отделе обслуживания  учащихся 5-11классов,  в читальном зале и  центре открытого доступа к информации.  Так же в библиотеке  есть   конференц–зал, способный вместить до 100 человек. В новом помещении будет развернута   работа  клубов по интересам и  литературных кинозалов, организованы творческие встречи и мастер-классы. Большая территория перед зданием библиотеки в теплое время года  будет использоваться в качестве летнего читального зала и места для активных игр на воздухе.  

Информацию о возможных изменениях в расписании мероприятия смотрите на сайте библиотеки knizhkindom.do.am. и в группах «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» в социальных сетях.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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