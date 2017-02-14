В Петропавловске состоится праздник в честь открытия нового здания детской библиотеки

14.02.2017 15:13:05 (GMT+12)

Жителей и гостей Камчатского края приглашают на торжественное открытие нового здания Камчатской краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины. Театрализованный праздник «Приглашаем на веселье в «Книжкин дом» на новоселье!» состоится 16 февраля 2017 года в 14 часов по адресу: улица Владивостокская, 16, остановка «Улица Владивостокская» (4 км).



Гостей ждёт веселое представление с участием сказочных героев, экскурсия по библиотеке с презентацией работы каждого отдела, выступления детских творческих коллективов «Кантилена» и «Рассветы Камчатки» и беспроигрышная лотерея, подготовленная в рамках Года экологии в России.



Долгожданное новоселье станет знаменательным событием для Камчатского края и для всей Российской Федерации. Библиотека открывается в светлом трехэтажном здании, построенном с учётом всех современных требований к информационно-библиотечному обслуживанию детей, их комфорта и безопасности, а так же доступности для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.



Детей, с учетом возраста и читательских предпочтений, ждут в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-5 классов, отделе обслуживания учащихся 5-11классов, в читальном зале и центре открытого доступа к информации. Так же в библиотеке есть конференц–зал, способный вместить до 100 человек. В новом помещении будет развернута работа клубов по интересам и литературных кинозалов, организованы творческие встречи и мастер-классы. Большая территория перед зданием библиотеки в теплое время года будет использоваться в качестве летнего читального зала и места для активных игр на воздухе.



Информацию о возможных изменениях в расписании мероприятия смотрите на сайте библиотеки knizhkindom.do.am. и в группах «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» в социальных сетях.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

