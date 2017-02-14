Виталий Иваненко потребовал незамедлительно начать активные работы по очистке от снега и наледи проездов к школам и детским садам

14.02.2017 15:13:09 (GMT+12)

Такое поручение дал Глава Петропавловска Виталий Иваненко на аппаратном совещании, прошедшем в администрации краевой столицы. До конца недели сотрудники Контрольного управления и Управления дорожного хозяйства будут проверять состояние проездов к учреждениям соц. сферы. По результатам проверки, к подрядчикам, не обеспечившим надлежащее состояние вверенных проездов, будут применены меры административного воздействия.



«Проезд по магистралям города обеспечен, однако дороги в районах по-прежнему оставляют желать лучшего. Сейчас в очистке ото льда и наката остро нуждаются подъезды к учреждениям социальной сферы – школам и детским садам. Должный порядок должен быть обеспечен и на территории этих учреждений, - сказал Виталий Иваненко. - Дополнительный комплекс мер по борьбе с колейностью и наледью должны предпринять и управляющие компании, возле домов которых сейчас образовался ледяной накат. Проезды в таких дворах в кратчайшие сроки необходимо просыпать противогололедным материалом».



Совместные рейды Контрольного управления и Управления дорожного хозяйства по проверке состояния подъездов к школам и детским садам краевой столицы начнутся уже сегодня. За неубранный снег и наледь сотрудники контрольных органов будут составлять протоколы на подрядчиков. Внимание проверяющих также будет направлено на состояние тротуаров и дорожек возле магазинов, предприятий и различных организаций.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.