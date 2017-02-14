Происшествия на дорогах края

14.02.2017 14:46:57 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 25 столкновений без пострадавших.



Выявлены пять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены четыре пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено две единицы автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещён один гражданин.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

