Пока все спали

14.02.2017 14:44:42 (GMT+12)

В полицию с заявлением о краже имущества обратился 46-летний житель села Тиличики. Из его квартиры были похищены флакон туалетной воды, машинка для стрижки волос, сотовый телефон, а также деньги из кармана куртки. Общая сумма причиненного ущерба составила около 25 тысяч рублей.



По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний местный житель. Похищенные вещи были у него изъяты, деньги он успел потратить. Выяснилось, что гражданин был в гостях у потерпевшего, вместе они распивали спиртные напитки. После ухода гостя, хозяева легли спать, а дверь не закрыли. Молодой человек дважды возвращался в чужую квартиру и брал в прихожей всё, что на его взгляд представляло ценность.



В настоящее время ранее судимый подозреваемый помещен в спецприемник за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

