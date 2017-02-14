Пока все спали

14.02.2017 14:44:42 (GMT+12)
В полицию с заявлением о краже имущества обратился 46-летний житель села Тиличики. Из его квартиры были похищены флакон туалетной воды, машинка для стрижки волос, сотовый телефон, а также деньги из кармана куртки. Общая сумма причиненного ущерба составила около 25 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний местный житель. Похищенные вещи были у него изъяты, деньги он успел потратить. Выяснилось, что гражданин был в гостях у потерпевшего, вместе они распивали спиртные напитки. После ухода гостя, хозяева легли спать, а дверь не закрыли. Молодой человек дважды возвращался в чужую квартиру и брал в прихожей всё, что на его взгляд представляло ценность.
В настоящее время ранее судимый подозреваемый помещен в спецприемник за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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