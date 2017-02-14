Взял прокатиться

14.02.2017 14:37:56 (GMT+12)

Накануне днем в п. Усть-Камчатск был остановлен для проверки документов управлявший снегоходом 39-летний местный житель. Мужчина не имел при себе ни документов на транспортное средство, ни права на его управление.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что снегоход был угнан от дома по ул. 60 лет Октября. Злоумышленник, зная, что его владелец уехал из поселка и что у транспортного средства сломан замок зажигания завел снегоход с помощью ручного стартера и поехал кататься.

В технически исправном состоянии транспорт был возвращён вернувшемуся с рыбалки законному владельцу, который написал заявление с просьбой привлечь угонщика к уголовной ответственности. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерно завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Нарушитель привлечен к административной ответственности по  ч. 3 ст.12.8  «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами» и помещен в спецприёмник.
  
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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