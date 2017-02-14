Камчатская спортсменка принесла России золото престижных международных соревнований

14.02.2017 11:42:39 (GMT+12)

Камчатская спортсменка Рината Абдулкаюмова завоевала золотую медаль XIII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля. Выступая в составе сборной России, горнолыжница заняла 1 место в дисциплине слалом-гигант. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



«XIII Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль стартовал 13 февраля в Турции, в городе Эрзурум. В состав команды Российской Федерации вошли 3 спортсмена Камчатского края. Вместе с Ринатой Абдулкаюмовой регион представляют Наталья Шерина и Константин Каблуков», - сказали в министерстве.



Там добавили, что Рината Абдулкаюмова и Наталья Шерина являются воспитанницами камчатской СДЮСШОР «Эдельвейс», а Константин Каблуков - воспитанник краевой СДЮСШОР «Морозная».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.