На Камчатке выявили сильнейшую женскую команду по мини-футболу

14.02.2017 11:42:40 (GMT+12)

12 февраля в спортивном зале ФОКа «Звёздный» завершился чемпионат Камчатского края по мини-футболу среди сильнейших женских сборных региона. В турнире приняли участие 10 команд из краевой столицы, Усть-Большерецка и посёлка Раздольный. Об этом рассказали в краевой ДЮСШ по футболу.



«Финал получился интересный. В борьбе за первое место победила команда «Камчадалочка», обыграв «Юность» со счётом 2:0. Третье место досталось «Сигме». По оценкам болельщиков и специалистов краевой федерации футбола, участницы турнира показали очень высокий уровень мастерства», - отметили в спортивной школе.



По итогам соревнований, лучшие игроки получили призы от Камчатской краевой общественной организации «Федерация футбола» в следующих номинациях: «лучший вратарь» – Анастасия Гаврилова, «лучший защитник» – Виктория Борисова, «лучший нападающий» – Татьяна Сальникова, «лучший бомбардир» – Жанна Климачева, «Мисс соревнований» – Татьяна Денисова.



Победителей турнира ждёт следующее испытание – участие в чемпионате Дальневосточного федерального округа. Он пройдёт в Хабаровске в период с 24 по 28 февраля.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.