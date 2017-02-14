На Камчатке выявили сильнейшую женскую команду по мини-футболу

14.02.2017 11:42:40 (GMT+12)
12 февраля в спортивном зале ФОКа «Звёздный» завершился чемпионат Камчатского края по мини-футболу среди сильнейших женских сборных региона. В турнире приняли участие 10 команд из краевой столицы, Усть-Большерецка и посёлка Раздольный. Об этом рассказали в краевой ДЮСШ по футболу.
«Финал получился интересный. В борьбе за первое место победила команда «Камчадалочка», обыграв «Юность» со счётом 2:0. Третье место досталось «Сигме». По оценкам болельщиков и специалистов краевой федерации футбола, участницы турнира показали очень высокий уровень мастерства», - отметили в спортивной школе.
По итогам соревнований, лучшие игроки получили призы от Камчатской краевой общественной организации «Федерация футбола» в следующих номинациях: «лучший вратарь» – Анастасия Гаврилова, «лучший защитник» – Виктория Борисова, «лучший нападающий» – Татьяна Сальникова, «лучший бомбардир» – Жанна Климачева, «Мисс соревнований» – Татьяна Денисова.
Победителей турнира ждёт следующее испытание – участие в чемпионате Дальневосточного федерального округа. Он пройдёт в Хабаровске в период с 24 по 28 февраля.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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