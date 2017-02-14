Жителей Петропавловска приглашают принять участие в конкурсе на создание официального гимна Союза городов воинской славы

14.02.2017 11:42:41 (GMT+12)

В феврале стартовал конкурс на создание официального гимна Союза городов воинской славы. В конкурсе могут принять участие все желающие, как физические, так и юридические лица, любители и профессионалы. От каждого города воинской славы комиссия примет только один проект.



Жюри конкурса будет рассматривать завершенные музыкально-поэтические произведения, продолжительностью до четырех минут. Текст и музыка должны быть авторскими и оригинальными. Согласно Положению конкурса, текст гимна должен быть написан доступным для восприятия языком, быть эмоционально насыщен и содержать обращения, призывы, воззвания, упоминания о героико-патриотическом прошлом городов воинской славы без привязки к конкретному городу и т.д. Мелодия гимна должна быть торжественной, экспрессивной, легко запоминаемой и легко воспроизводимой.



Проект, ставший победителем конкурса, станет официальным гимном Союза городов воинской славы. Желающие принять участие в конкурсе должны представить заявку на участие на электронную почту info@srgvs.ru не позднее 15 марта 2017 года. Проекты гимна представляются не позднее 20 мая 2017 года.



Конкурс проходит в два этапа: отборочный и заключительный. Выбор жюри определяется с учетом народного онлайн-голосования. Результаты конкурса будут объявлены в июне 2017 года в ходе проведения Общего собрания членов Союза городов воинской славы в г. Архангельске.



Вся информация о конкурсе и образец заявки представлены на официальном сайте Союза городов воинской славы www.srgvs.ru.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.